Lega Serie A, il presidente: "Favorevole al VAR a chiamata! In alcuni casi non sta funzionando bene"

Ultime notizie Serie A - Ai microfoni di Rai Radio 1, nel corso della trasmissione ‘Radio Anch’io Sport’, il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, ha parlato di alcuni temi riguardanti il campionato di Serie A, fra questi il VAR:

Cambio protocollo Var.

“Innanzitutto credo che il giudizio sul Var non possa che essere positivo. Tutte le tecnologie che riescono a migliorare la trasparenza sono le benvenute nel mondo del calcio. Come tutte le tecnologie vanno adattate con il pensiero del mondo. Ci stiamo rendendo conto che in alcuni casi il Var non funziona bene: nell’episodio dell’espulsione di Tomori in Empoli-Milan c’era un bug nel sistema del Var. Ma questo non dipende da noi, dipende dall’IFAB e dal suo protocollo. So che il primo marzo ci sarà una riunione per rivedere i protocolli del Var. Mi auguro che, come ogni anno, l’esperienza e gli errori che capitano in campo siano poi prodromici a migliorare le cose”.