Lega, De Siervo: "Calendario? Accontentati i club impegnati nelle competizioni europee. Il mercato chiude a settembre per un motivo"

Luigi De Siervo, amministratore delegato Lega Calcio, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: "Ci sono spesso polemiche. Ci siamo battuti per fare un campionato più rispettoso rispetto i tifosi, sono loro il vero pubblico. A differenza degli altri campionati abbiamo deciso di iniziare a fine agosto e abbiamo abolito i giorni di Natale. Quei giorni bisogna dedicarli alla famiglia e non era il caso restare senza Serie A fino al 20 gennaio. I calendari sono sempre equilibrati. Abbiamo deciso di accettare le richieste dei club impegnati nelle coppe europee, non sempre è possibile ma diamo il meglio per accontentare tutti. Mercato chiuso prima dell'inizio del campionato? Le altre potrebbero fare mercato sulle nostre squadre e potrebbero trovarsi in difficoltà, abbiamo deciso di stabilire il 2 settembre come i top campionati. Tifosi Napoli presenti a Torino con la Juventus, stiamo lavorando per riuscirci. Le 20:45 e non più le 20:30 come posticipo? E' stata una richiesta di Sky e Dazn, gli italiani si collegano più della metà alle 20:45. Con Mediapro stiamo lavorando sui diritti televisivi dal 2021 in poi. Il San Paolo nuovo è una vittoria di tutti. Tutti i napoletani hanno il diritto di avere un vero e proprio teatro e godersi lo spettacolo".