Ivan Provedel, portiere della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della gara vinta dai biancocelesti contro il Cagliati:

Guarderete Napoli-Inter sognando di accorciare in classifica? “Bello giocare in Champions e tutto quello che sogniamo è giocarci nuovamente. Ti da tanto e faremo di tutto per tornare tra le prime quattro. la corsa è lunga e alal fine quello che conta non è essere ora tra le prime quattro ma alla fine"