Lazio, il preparatore atletico: "Sono allo studio allenamenti atletici distanziati"

Notizie Napoli calcio. Fabio Ripert, preparatore atletico della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Il Corriere dello Sport:

"La squadra si è allenata dall’1 al 7 marzo, poi sono stati disposti allenamenti casalinghi. Il tono muscolare non si perde, si può mantenere ad un buon livello. Si possono perdere l’accelerazione, la capacità di decelerare, l’elasticità nei cambi di direzione. Ma i muscoli, come dicevo, hanno memoria. Sono allo studio allenamenti atletici distanziati per svolgere quegli esercizi che a casa sono condizionati. Abbiamo distribuito delle schede di lavoro, programmi aerobici, di forza per arti inferiori e superiori, di core stability, riguardano il busto. E per chi era reduce da infortuni sono previsti lavori individuali specifici. Si può lavorare più volte al giorno, anche di sera".