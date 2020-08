Ultimissime calcio Napoli – Francesco Acerbi, difensore della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Immobile si è meritato l’applauso quando abbiamo saputo che Cristiano Ronaldo non sarebbe sceso in campo. Speriamo faccia almeno un gol per eguagliare Higuain, è un calciatore che merita tutto il bene del mondo e sente la maglia della Lazio cucita addosso”.