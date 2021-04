Lavezzi su Maradona: "Diego il calcio, dispiace sia morto così giovane. Il coro dei tifosi del Napoli per lui una sensazione unica"

Ultime notizie Napoli - Ezequiel Lavezzi, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato un’intervista a SkySport.

“Parlare di Diego significa parlare del calcio. La gente mi ha apprezzato, ho sempre cercato di dare il massimo. Quando l'ho potuto fare, ho dato del mio meglio. Quando ho saputo della morte di Diego ero dispiaciuto, veder finire così la sua vita è stato un brutto. Non sono qui per giudicare nessuno, mi dispiace che sia morto così giovane. Il coro che mi riservavano i tifosi uguale a quello di Diego? Una sensazione unica, essere riconosciuti da una città in questo modo è sempre bello”.