Marco Lanna ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Le vicende societarie hanno bloccato il mercato della Sampdoria e la squadra ne risente perché Di Francesco sta adattando dei trequartisti sugli esterni d'attacco. Non penso però questo possa essere un alibi decisivo per un giocatore, pesano anche altri aspetti. Quagliarella? L'ho visto isolato in attacco perchè gli manca l'appoggio di esterni e centrocampisti. E' uno che deve essere supportato come lo scorso anno"