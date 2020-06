La Russa: "Cinema aperti e stadi a porte chiuse, non lo capisco... Non mi piacciono le cinque sostituzioni"

Ultimissime notizie calcio Napoli – Ignazio La Russa, senatore e tifoso dell’Inter, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Non capisco per quale motivo la gente potrà andare, seppur in numero ridotto, al cinema e non allo stadio che è un luogo all’aperto. Sono curioso di guardare la partita di domani sera tra il Napoli e l’Inter. Gli azzurri mi stanno simpatici ma sono tifoso dei nerazzurri. Gattuso e Conte si somigliano dal punto di vista della grinta ma il secondo ha un curriculum più ricco al momento. Mi piace l’attacco di nanetti del Napoli, serve che il centrocampo riesca a servirli come si deve. Cinque sostituzioni? Non mi piace questa storia, finisce per snaturare un po’ il calcio perché a fine gara ci sono in campo dieci calciatori che non erano in campo ad inizio partita. Questo aiuta chi ha una rosa più ampia ma dovevi saperlo ad inizio campionato che serviva questo”.