La Nazione, l'incredibile versione di Cecchi: "Ancelotti furbo, ha parlato dei cori per sviare l'attenzione sul penalty di Mertens"

Stefano Cecchi, giornalista de La Nazione, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Sportiva: "Ieri il Napoli ha vinto perché è la squadra più forte, ho l'impressione che se la Fiorentina avesse segnato il 4-4 gli azzurri avrebbero vinto 4-5. Detto questo, mi chiedo perché sia stato assegnato il rigore a Mertens, tutta l'Italia ha visto che non c'era. A velocità normale l'avrei fischiato anche io, il problema è che Valeri non ha richiamato Massa al VAR. E' ridicolo che 4 milioni di italiani sapessero quello che Massa, invece, non sapeva. L'unica spiegazione che mi do è che lo spirito di casta abbia tutelato la scelta dell'arbitro. Se il calcio vuole avere ancora un po' di credibilità, Mertens va squalificato. L'utilizzo del VAR non può essere a discrezione dell'arbitro. Non capisco anche perché gli arbitri non possano giustificare le loro scelte a fine gara".

Su Ancelotti: "E' stato furbo, è un uomo di esperienza. Le offese vanno condannate ma ci sono in ogni stadio, soffermandosi su quell'aspetto ha sviato l'attenzione dal rigore fischiato a Mertens".