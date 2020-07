L'avvocato Cantamessa: "Il Napoli è più forte del Milan, mi attende una serata di sofferenza. Gattuso? Un signore, anche se l'aspetto non lo suggerisce"

Ultime calcio Napoli - L'avvocato Leandro Cantamessa è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Cantamessa

“Il MIlan che ho amato di più è quello di Rocco: avevo 13-14 anni, periodo pazzesco. Stavo malissimo se il Milan perdeva. Il Napoli è più forte del Milan, mi attende una serata di sofferenza. Gattuso? Sta facendo benissimo, ma è un signore, anche se l'aspetto non lo suggerisce. Ha una grande personalità. Persona ammirevole, di serie A. La mia inimicizia sportiva non è mai stata per il Napoli ma per chi vince tanti campionati di fila".