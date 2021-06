L'agente Valcareggi: "Vlahovic resta alla Fiorentina, Insigne può giocare dove vuole! Ecco perché Spalletti è perfetto per il Napoli"

Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Furio Valcareggi, agente:

"Gattuso? Un plebiscito per lui, siamo tutti molto felici. Era l'unico candidato, c'è stata una mezza voce per Mazzarri, sono suo amico. Ma Rino ha vinto perché Rocco Commisso lo ha voluto con il parere positivo di Barone e Pradè. Firenze è felice, si godrà il popolo fiorentino. Perché il Napoli non può permettersi più Fabian? Questo non lo so, il presidente farà la sua valutazione. Commisso spende, si è tenuto Ribery, ha investito nel centro sportivo. Della Valle chiamò Corvino per fare il libera tutti. A Gattuso consiglio di non portarsi tanti giocatori suoi: se ci sono alternative io preferirei. Tutti faranno la partita sbagliata e si creeranno discorsi accessori. Vlahovic resta, lui è un'azione in borsa che sta crescendo. Anche a lui non conviene andare via ora. Dovrebbe fare un bel contratto con i bonus per poi andare via tra 3 anni. Mazzarri? Le squadre che lo hanno cercato non se lo possono permettere. Però anche lui ha tanta voglia di tornare e ha un grande curriculum. Mazzarri migliore di Spalletti? Dipende dalle simpatie che prevalgono. Insigne? Può giocare dove vuole. Spalletti è perfetto per il Napoli perché è bravo, simpatico ed esigente. E porta i punti! Perde poco, ha fatto sempre la Champions League. Siamo su livelli grandissimi, come per Allegri e Sarri. Penso che Maurizio possa avere qualche difficoltà a Roma, ci vuole una bella corazza. Un giocatore della Fiorentina utile a Spalletti? Vlahovic o Castrovilli, su quest'ultimo c'è da lavorare. Donnarumma? Maldini gli ha fatto tante offerte, al terzo 'no' ha comprato un altro portiere. Io non avrei fatto questa scelta ma lui sì. Lui è un fenomeno puro".