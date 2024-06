Kvaratskhelia: "Lo scudetto è stato memorabile, ma vincere con la Nazionale ha un gusto diverso. Ho scambiato la maglia con CR7"

Khvicha Kvaratskhelia ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa post gara di Georgia-Portogallo. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Sicuramente è stata una vittoria di squadra contro il Portogallo. Ronaldo? Ho preso la sua maglia. Prima della gara mi ha fatto i complimenti . Parliamo di un grandissimo calciatore nonché una grande persona. le sue parole mi hanno incoraggiato molto. Stasera abbiamo fatto la storia, ce lo meritavamo tutti. La vittoria dello scudetto è stata memorabile, ma è una sensazione diversa quando avviene in Nazionale. Ho sempre sognato di giocare un giorno in Nazionale. Poter far gioire i georgiani è motivo d'orgoglio per tutti noi".