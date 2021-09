Koulibaly: "Volevo fotografare la gioia dei tifosi, abbiamo dato tutto per battere la Juve! Ora vietato esaltarsi"

Ultime notizie calcio Napoli - Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN al termine della partita contro la Juventus. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ho visto l'esultanza dei tifosi e volevo fotografare questo. La vittoria è per loro, quando sono qui per noi siamo tutti felici. Non dovevamo sottovalutare la partita perché anche con le assenze loro sono molto forti. Abbiamo dato tutto per vincerla, dobbiamo continuare a lavorare perché possiamo fare ancora meglio. E' troppo presto ora, non dobbiamo pensare a nessuno se non a noi stessi. Stiamo lavorando bene ma non dobbiamo esaltarci. Poi vedremo cosa accadrà. Io e Lorenzo siamo molto amici, ci vogliamo molto bene e questo dimostra che siamo molto uniti. Dobbiamo correre uno per l'altro in campo, lui ha corso finché non ce l'ha più fatta, poi è entrato un altro ed ha fatto lo stesso".