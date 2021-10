Koulibaly: "Siamo tutti felici, lottiamo l'uno per l'altro! Non mi piace prendere gol, dovevamo tenere la porta inviolata"

Ultime calcio Napoli - Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN al termine della partita contro la Fiorentina. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Partita perfetta? Non direi, abbiamo preso gol. Abbiamo controllato la partita. Loro sono partiti forti, spinti dai loro tifosi, ma dopo aver superato il primo tempo abbiamo segnato con Rrahmani ed ora siamo contenti. Provo a caricare la squadra, siamo la squadra da battere e dobbiamo continuare così. Ad Anguissa ho detto che ha fatto una grande partita e che deve continuare così perché avevamo bisogno di un calciatore come lui. Siamo tutti felici, mi piace molto parlare con tutti i miei compagni. Lottiamo tutti l'uno per l'altro, questo dobbiamo portarlo avanti. Non mi piace prendere gol, anche oggi dovevamo tenere la porta inviolata. Dobbiamo continuare a lavorare, siamo solo all'inizio".