Koulibaly si sfoga sulle offese razziste dopo Fiorentina Napoli: "Non ho dormito due notti, pronto a incontrare il tifoso"

Dopo l'episodio con le offese razziste in Fiorentina Napoli contro Koulibaly sono arrivate le parole del difensore. Il calciatore del Napoli si è sfogato rispondendo come ha passato i giorni successivi e le tante chiamate ricevute da tutta Italia.

Le parole di Koulibaly di risposta per le offese razziste dopo Fiorentina Napoli:

"Ho superato Firenze, ho ricevuto tantissimi messaggi in Italia da calciatori e personaggi pubblici che mi hanno fatto molto piacere. Non ho dormito per due notti, pensavo di aver sbagliato io. Tanti anche da Firenze mi hanno parlato per incontrare anche questa persona a me va bene per capire che è successo nella testa di questa persona. I miei compagni e la squadra mi sono stati molto vicini".