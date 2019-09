Kessie, l'agente: "Comunicato Verona vergognoso e inaccettabile"

Notizie Calcio -"Vergognoso il comunicato del Verona". Non ha usato mezzi termini George Atangana, agente di Frank Kessie, vittima di 'buu' razzisti al Bentegodi. Intervenuto ai microfoni de La Repubblica, il procuratore del centrocampista del Milan non si è risparmiato: "L’ho trovato inaccettabile, vergognoso. Smentisce i fatti e conferma la tendenza a considerare normale ciò che non lo è affatto. Non vedo alcuna vera volontà, in Italia, di affrontare e risolvere il problema, come invece accade in altri Paesi europei".

La soluzione, piuttosto, sarebbe la seguente: "Bisogna innanzitutto che gli organismi preposti non chiudano gli occhi e non si tappino le orecchie. Poi, se gli insulti vanno avanti, si sospendano le partite. Ma ho la sensazione che non ci sia la volontà di intervenire sul serio. Ci si lava la coscienza con le multe da 5 o 10 mila euro ai club: inutili. Servono interventi decisi. Fare finta di niente è complicità coi razzisti. Ne va della credibilità stessa delle istituzioni".