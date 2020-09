Karnezis: "Sono molto fiero di aver indossato la maglia azzurra: un saluto ai tifosi, forza Napoli sempre!"

Ultime calcio Napoli - Orestis Karnezis, passato al Club francese del Lille, ha voluto lasciare un messaggio di saluto ai tifosi azzurri tramite il sito della SSC Napoli:

Karnezis

"Vorrei rigraziare la Società, il Direttore Sportivo Giuntoli, i miei allenatori, i compagni di squadra e tutte le persone con cui ho lavorato in questi due anni che ricorderò per sempre. Sono molto fiero di aver indossato la maglia azzurra e auguro al Napoli tutto il meglio per il futuro. Un grande saluto affettuoso ai tifosi che mi hanno sempre dimostrato stima e rispetto. Forza Napoli sempre!"