Juventus, Pirlo: "Il primo gol ha tolto lucidità e personalità ma la rete di Chiesa è fondamentale"

Ultime calcio - Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Jtv dopo il ko in casa del Porto nell’andata degli ottavi di finale di Champions League: “Dovevamo approcciarla in modo diverso, prendendo un gol dopo un minuto tutto è cambiato. A quel punto loro hanno potuto fare la gara difensiva che era nelle loro corde”.

Pirlo

Quanto è importante il gol di Chiesa?

“Molto. Ci dà il là per fare una ritorno diverso. E’ un gol decisivo per rimettere in gioco tutta la qualificazione dà nuove energie”.

Il risultato di oggi è dipeso più da una mancanza di manovra della Juventus o dall’aggressività del Porto?

“Il primo gol è stato subito per poca lucidità e ha messo paura e tolto personalità ai giocatori. Dopo un minuto un gol del genere toglie lucidità, senza colpevolizzare Bentancur per un errore che non dovevamo commettere”.