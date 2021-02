Serie A - Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Crotone e ritorna sulle ultime due sconfitte con Napoli e Porto: "Non mi è piaciuta la prestazione contro il Porto e nemmeno al presidente, siamo consapevoli di aver sbagliato la partita. A Napoli, invece, abbamo giocato una buona partita e abbiamo perso senza mai aver subito nemmeno un tiro in porta".