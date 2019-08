Juventus, Paratici: "Sarri grande allenatore. Mercato? Valuteremo le opportunità ma possiamo restare così, Dybala non parte"

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juve, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del pre-partita di Juventus-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“La Juventus, al di là di Sarri che è un grande allenatore, ha giocato grandi annate europee anche con i precedenti allenatori. Infortunio di Chiellini? Ci dispiace molto per Giorgio, ma per fortuna siamo una squadra attrezzata ed abbiamo in rosa chi può sostituirlo nel migliore dei modi. Ultimi colpi di mercato? Per tutte le squadre saranno impegnativi questi ultimi giorni, ci sono sempre delle opportunità e dei contrattempi legati anche agli infortuni. Noi siamo tranquilli e valuteremo tutte le opportunità.

Dybala fuori dal mercato?: "Sì, questo sicuramente. Possiamo escluderlo assolutamente. Per quanto riguarda la foto che ha postato, testimonia il fatto che la Juve come club sia anzitutto un gruppo di persone legate tra loro e questo mi fa molto piacere".

Poi aggiunge: "La Juve come club e squadra è sempre un grande gruppo molto legato tra di loro, lo testimoniano gli attestati di vicinanza dei ragazzi a Chiellini dopo l’infortunio. Troppo poco spesso si sottolineano i legami umani in questo sport, tutti colore che vanno via dalla Juventus poi ne parlano bene e vogliono tornare qui. Questo deve lasciar capire che nel mondo Juve c'è qualcosa di speciale".