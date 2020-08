Juventus, Paratici a Mediaset: "Esonero di Sarri deciso per tanti episodi. Pirlo? Il più adatto, proporrà gioco di qualità"

Ultime calcio Napoli – Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, ha parlato ai microfoni di Mediaset nel post partita di Barcellona-Napoli:

“Le riflessioni non sono dovute alla partita col Lione, ma vengono da un'intera stagione fatta di tanti episodi. Alla fine si fa un consuntivo che va al di là di una partita. Abbiamo parlato tra di noi e abbiamo deciso di esonerare Sarri e far arrivare Pirlo. Il destino di Sarri non era già deciso, ci siamo presi del tempo per riflettere e siamo arrivati a questo tipo di conclusione questa stamattina. Abbiamo pensato a Pirlo perchè lo riteniamo il più adatto in questo momento: cercherà di proporre un calcio di qualità. I cicli nel calcio durano 3-4 stagioni, noi siamo al terzo ricambio. Situazione difficile da affrontare ma sempre vincendo. Lo facciamo con entusiasmo e passione”.