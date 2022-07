Juve, Szczesny: "Si lavora tanto sul campo: Pogba e Di Maria esempio per i giovani"

A margine dell'ultimo allenamento con la squadra, Wojciech Szczesny ha parlato ai media presenti della preparazione che sta vivendo la Juventus:

"Negli ultimi due-tre anni mi è mancata questa esperienza, mi sto divertendo molto - le sue parole riportate da Bianconeranews.it - Anche se si lavora comunque parecchio sul campo. Adesso affronteremo il Barcellona, sarà un'amichevole ma giocare contro una delle squadre più forti del mondo è sempre bellissimo".

Alla squadra quest'anno si sono uniti Pogba e Di Maria.

"I giovani che sono con noi in tournée possono imparare tantissimo da due come loro, che oltre all'esperienza hanno portato in campo la propria immensa classe".