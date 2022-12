Juve Stabia, il presidente: "Incontrare il Napoli che orgoglio, un grande onore far allenare i nostri con i primi d'Italia! Con De Laurentiis..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il presidente della Juve Stabia Andrea Langella, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Quest’anno è stato frutto di un lavoro fatto giorno dopo giorno con progettualità seria e concreta, devo ringraziare mister Colucci ed il direttore sportivo per il lavoro svolto con i giocatori acquistati sul mercato. Siamo più felici di quanto ci eravamo promessi, come assetto societario abbiamo raggiunto un accordo col fisco e quindi inizia una nuova era.

Juve Stabia e Napoli? Il fatto che quando si trova la soluzione per giocare, anche in allenamento congiunto, ci inorgoglisce tantissimo. Far allenare i nostri con la capolista della Serie A per noi è solo un motivo d’orgoglio, è un grande onore: i tifosi stabiesi poi hanno una amalgama da tempo con i tifosi azzurri, c’è grande simpatia e questi momenti poi si vivono assieme.

Stiamo portando avanti questa stagione con grandi sacrifici, abbiamo fatto uno sforzo condiviso con il fisco: per noi è come uno scudetto. Sportivamente abbiamo progettato un triennio che potrebbe portarci grandi risultati, se continueremo a lavorare spalla a spalla.

L’allenamento congiunto con il Napoli? Abbiamo rapporti ottimi con il presidente De Laurentiis, così come il dialogo tra i due direttori sportivi: è stato trovato un punto di incontro, non parlerei di scaramanzia ma ben venga visti i risultati finora. Alla base di tutto, però gli ottimi rapporti”