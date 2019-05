L'allenatore del Tottenham è finito nel mirino della Juventus. Mauricio Pochettino ha parlato ai microfoni de La Nation: "Non puoi mai sapere dove ti porta il calcio. Se sarò ancora in Inghilterra? Dopo la Champions ci sarà tempo per parlare. Questo è un club con un potenziale enorme e ho un contratto fino al 2024. Ho un presidente che mi ama, mi so divertendo qui. Se vincessimo la Champions il club salirebbe di livello”.