Juve, Paratici: “Il Napoli è stato un esempio di gestione e risultati, ma ci si dimentica troppo in fretta del passato. Questa trasferta non è mai facile per noi”

Ultimissime calcio Napoli - Fabio Paratici ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky: "Abbiamo vissuto una giornata come sempre, a Napoli è una trasferta impegnativa per noi. Il -27? Il Napoli credo sia stato un esempio di gestione e di risultati sportivi in questi anni ed è l'esempio anche di come il mondo vada troppo veloce tanto da dimenticarsi subito ciò che si è fatto. Hanno una grande squadra, non è un risultato scontato che arrivino da anni secondi andando molto bene in Champions. Ci si dimentica troppo in fretta di tutto. Non è scontato nemmeno che la Juve vinca sempre. Kurzawa? E' una ipotesi lo scambio con De Sciglio, vedremo nei prossimi giorni"