Juve, Allegri: "Chi recuperemo per Napoli? Buonanotte... prima voglio dire una cosa"

Napoli Calcio - Massimiliano Allegri ha parlato in confernza stampa quest'oggi in vista della ripresa del campionato. Ecco quanto riportano i colleghi di Tmw:

Chi recupererete per il Napoli?

"Buonanotte... C'è Napoli, ma prima cerchiamo di andare a Cremona e non sarà facile. Loro sono una squadra rognosa e come tiri, come cross, come conclusioni è una squadra tra le prime del campionato. È un campo sempre difficile e bisogna stare molto attenti, soprattutto perché sarà la prima dopo la sosta e quando ci sono queste partite devi avere l'approccio mentale giusto".

Come sta Vlahovic?

"Mi dispiace per lui che non sia a disposizione però sta meglio. Oggi per la prima volta ha corso, poi tra correre e giocare ce ne passa. Pogba è 4-5 giorni che corre, che sta facendo lavori ed il ginocchio sta rispondendo bene. Poi c'è De Sciglio che sta lavorando, Cuadrado ha corso ed il ginocchio non gli dà fastidio, l'infiammazione di Bonucci sta piano piano migliorando... Bisogna essere fiduciosi e concentrarsi su quelli che abbiamo. Tra un mese ne mancheranno altri...".