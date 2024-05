Juan Jesus: "Va onorato lo Scudetto, il prossimo anno faremo di tutto per riportarlo a Napoli"

Napoli - Juan Jesus ha parlato a Dazn prima di Napoli-Lecce:

"Va onorato il nostro lavoro, non siamo qui in vacanza. Onorare quello che è il nostro sogno da bambini e onorare lo scudetto: ci dispiace che se ne vada, ma c'è ancora l'anno prossimo e faremo di tutto per riportarlo a Napoli".