Jacomuzzi: "In Inghilterra si parla molto di Osimhen, su di lui Arsenal e Newcastle: le ultime"

Napoli calcio - Carlo Jacomuzzi, esperto di calcio inglese, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"In Inghilterra si parla molto di Osimhen, sia in chiave Arsenal che Newcastle. Questi ultimi investiranno perché devono salvarsi visto che sono la società più ricca al mondo ma sono al penultimo posto. Proveranno a prendere Osimhen ed altri calciatori, ma non sarà facile".