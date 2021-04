Napoli Calcio - Carlo Jacomuzzi, scouting Everton, a CN24: "Napoli è il momento del cambio di rotta: puoi battere la Juve. Gattuso? Rapporti tesi ma meriterebbe la riconferma" è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Serve mantenere la calma, ci sono calciatori in gradi di poter risolvere la gara in ogni momento stasera. Forse potrebbe essere il momento del cambio, sfatando la paura del campo avverso e con convinzione vincere la partita. Il Napoli ha le qualità per farlo, gara aperta. Gattuso? Se il rapporto col presidente e con la società è teso, è meglio lasciare. Analizzando il percorso di Gattuso, si meriterebbe la riconferma, soprattutto se arriva in Champions. Anche Giuntoli non è sicuro di restare eppure era un punto fermo fino a poco fa. Pirlo? Si è trovato rimbalzato in prima squadra, doveva fare l'Under 23. Inghilterra? Sembra sempre tutto scontato e invece non è così e le ultime possono vincere ovunque. Meret? Può migliorare ancora, serve dargli fiducia".