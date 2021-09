Ultime calcio - Roberto Mancini, Ct della Nazionale Italiana, ha parlato ai microfoni della RAI dopo il pareggio con la Svizzera:

"E' un momento nel quale la palla non entra. Troppe occasioni anche oggi non sfruttate, dobbiamo essere più cattivi e decisi. Dovevamo vincere 2-3 a zero. Nel secondo tempo è stato più difficile, abbiamo creato tanto. 11 novembre a Roma? Vedremo. Con la Lituania ci sarà qualche cambio. Io arrabbiato? No, capita. Brucia l'occasione persa".