Iodice show: "Con il Milan abbiamo fatto schifo contro gente messa peggio di noi! Ecco come ha reagito Insigne alla multa, solidarietà a Gaetano" [VIDEO]

Ultime notizie calcio Napoli – Peppe Iodice, noto comico, nel suo classico sketch durante “Il bello del calcio”, trasmissione in onda su Canale 21, ha ironizzato sulle ultime notizie in casa Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Multe, avvocati, di chi è la colpa… Ma a noi che ce ne frega? Dovete pensare a noi tifosi! Facciamo un applauso ai tifosi andati a Milano a seguire la squadra! Il Napoli è nostro. De Laurentiis mi ha mai chiamato per chiedermi del mutuo? Zielinski ha mai accompagnato le mie figlie a ginnastica artistica? Ci aspettavamo una reazione dopo la sosta, non succede mai niente… Abbiamo fatto schifo contro quelli del Milan che stanno più rovinati di noi. C’è pace lì e giocavano come noi. Lozano quando ha segnato ha detto a tutti: “Io sono Lozano, gioco con voi, perché nessuno mi abbraccia?” Volevano andare ad abbracciarlo quelli del Milan. Ancelotti, fai qualcosa: urla, fatti venire anche un principio di infarto ma fai qualcosa. Stai facendo i boccoli alle bambole, sei diventato il parrucchiere di Barbie. Presidente, fai qualcosa anche tu e non intossicarti solo. A Los Angeles parlava da solo, fermava la gente per strada. “I giocatori si attaccheranno al Trump”, lo diceva alle persone che incontrava per strada. Ecco cosa ha detto a proposito del figlio, invece. Vuole rendere la vita difficile a tutti, ha messo le strisce blu per i calciatori a Castel Volturno. Hanno costretto i giocatori ad andare in treno a Liverpool. Solidarietà a Gaetano: non ha mai giocato, prende 800 € al mese ed ha avuto una multa da 42 €. Il padre si è anche incazzato. Insigne ha avuto la multa più pesante: ti tocca! Lui ha scelto Bruscolotti come avvocato difensore”.