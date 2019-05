Iodice: "Farei il tifo spassionato per Sarri ma le ultime notizie hanno cambiato il mio stato d'animo..."

Il comico Peppe Iodice ha rilasciato alcune dichiarazioni all'edizione odierna de Il Mattino in vista della finale di Europa League tra il Chelsea di Maurizio Sarri e l'Arsenal. Ecco le sue parole.

"Tendenzialmente farei il tifo spassionatamente per lui, ma dopo le ultime notizie devo capire il mio stato d'animo. Se poi dovesse andare per davvero non vorrei trovarmi ad aver fatto il tifo per il loro futuro allenatore. Non vorrei sbagliare. Ma fino a prova contraria il mio cuore è sempre per lui, smetterebbe di battere solo qualora si verificasse l’imponderabile. Addirittura a questo punto potrei fare un pensiero diabolico: sperare che perda la finale e così perde anche il fascino per gli altri che così non lo chiamerebbero più. A questo punto solo lui mi può smentire, anzi lo pregherei di fare al più presto un annuncio sul suo futuro. Se no non posso assicurargli nulla".