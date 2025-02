Inzaghi: "Lotta scudetto incattivita sul piano mediatico? Mio sfogo sugli arbitri un allarme generale: quando accade a noi se ne parla per giorni"

Simone Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa prima di Juventus-Inter. Ecco i passaggi più importanti evidenziati da CalcioNapoli24:

Juve-Inter è una classica del calcio italiano. Si prepara da sola?

"Sappiamo tutti cosa rappresenta questa partita per la nostra tifoseria e la nostra società, è una partita importante in un momento delicato del campionato. Sappiamo che dovremo fare, è una squadra rinforzata dal mercato invernale con un ottimo allenatore che stimo molto: dovremo fare un'ottima partita".

Il punto sugli infortunati e sulla formazione?

"Qualche dubbio ce l'ho, dovrò valutare. Rientra Dimarco, che ha smaltito l'influenza, rientra Dumfries dalla squalifica: oggi dovremo valutare Thuram, che sente ancora dolore. Vedremo se oggi si allenerà con noi e le sensazioni che avrà".

Si sta incattivendo la lotta scudetto a livello mediatico?

"Io ho solo detto che mi sono arrabbiato dopo la partita col Milan, perché dopo 4-5 episodi siamo tutti umani e io mi sono solo arrabbiato perché pensavo alla mia Inter. Pensavo che, quando succede qualcosa per l'Inter non se ne parla quasi: ho lanciato questo allarme, la testimonianza l'abbiamo avuta lunedì. Io ne ho parlato dopo il Milan, oggi si parla ancora del calcio d'angolo assegnato: la palla era uscita, ma mi viene in mente un episodio di Leverkusen, con calcio d'angolo contro col calciatore del Leverkusen un metro in fuorigioco. Perdiamo la partita su quel calcio d'angolo e non si è detto niente, anche se ci ha costretto a giocare l'ultima partita per vincere per le prime otto e ci ha creato un grave danno di classifica, perché magari saremmo arrivati anche secondi, oltre che economico. Il mio è stato un allarme generale: quando succede qualcosa all'Inter se ne parla per giorni, quando succede contro non se ne parla quasi. È stato solo questo il mio pensiero, senza parlare di arbitri, di allenatori o di altro: gli errori ci saranno sempre, li commettiamo tutti. Volevo solo difendere il mio lavoro".