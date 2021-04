Inter, Conte: "Felice della nostra crescita, Napoli da Scudetto ma sfortunato. In altri momenti l'avremmo persa"

Ultime notizie calcio Napoli - Antonio Conte, allenatore dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Mercato? Dobbiamo concentrarci sul presente, non sappiamo nulla sul futuro. Parlare di mercato non ha senso ora. Sono contento di questo gruppo che è cresciuto tanto. In altri momenti questa gara l'avremmo persa pur senza meritarla, l'avremmo subita psicologicamente. Oggi invece abbiamo visto una squadra che sa quel che fa e sa quel che vuole, senza mai perdere la giusta via anche se capitano episodi sfortunati come il gol concesso. Dobbiamo restare concentrati.

Quando tutto sarà finito ci sarà modo e tempo di capire cosa accadrà in futuro, non sappiamo cosa avverrà. Mi ha reso felice il fatto che queste sono partite che in altri momenti le avremmo subite, perdendole. Potevamo abbatterci sul gol sfortunato concesso, invece abbiamo reagito ed abbiamo dimostrato di esserci e di essere consapevoli dei nostri mezzi.

Affrontavamo un Napoli al completo, ad inizio anno consideravo gli azzurri una delle squadre più attrezzate per lo Scudetto. E' stata una annata sfortunata per loro, con tanti infortuni, ma è una squadra molto forte. Fare una partita del genere non era scontato, soprattutto perché magari potevamo avere un po' di fame in meno rispetto a loro. Potevamo mettere in preventivo questo pareggio. La corsa Scudetto passa dalla crescita di tutti gli elementi e quest'anno questo è avvenuto. Ho trovato un gruppo di ragazzi che hanno dato grandissima disponibilità perché volevano mettersi in gioco e lottare per qualcosa di importante. A fine carriera è bello vedere il curriculum e vedere cosa si è vinto.

Eriksen? Ho avuto più tempo per lavorarci ed ha capito che c'è anche la fase difensiva. Ci ha messo un pochettino a capire il calcio italiano che resta molto tattico. Adesso si sta esprimendo con buona continuità, ma può fare molto, molto di più. Sta aumentando il tasso di intensità".