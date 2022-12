Inter, Acerbi lancia la sfida al Napoli: "Quando arriveranno le partite che contano..."

Ultime notizie Serie A - Mancano ormai pochi giorni alla fine della sosta, e al rientro in campionato ci sarà subito Inter-Napoli. Nella serata di ieri, in amichevole, però i nerazzurri hanno affrontato e battuto per 2-0 la Reggina. Non subendo gol e segnando due reti con Dzeko all'80' e Lukaku all'87'. Una prova convincente, anche se la sfida s'è sbloccata solo nel finale di gara. Dopo aver rischiato anche di subire gol.

Inter-Napoli, le parole di Francesco Acerbi

Ma la testa è tutta a Inter-Napoli. E di questo ha parlato dopo la partita ai microfoni di Sky Sport il difensore Francesco Acerbi. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Dobbiamo fare qualcosa in più, soprattutto sui movimenti e sull'aggredire gli avversari. Ma abbiamo fatto gol e vinto, anche se abbiamo rischiato, è andata abbastanza bene. Sfida col Napoli? Sì, servirà una squadra un po' diversa: manca ancora un pochino, rientrano anche gli altri, saremo tutti e poi quando arrivano le partite che contano, sicuramente daremo qualcosa in più".