Insigne sull'Italia: "Finché giocherò a calcio sarà sempre a disposizione, già ho parlato con Spalletti"

Napoli - Lunga intervista di Lorenzo Insigne, ex capitano della SSC Napoli, ai microfoni di Sky Sport dove ha parlato anche del possibile ritorno in Nazionale:

"Finché gioco a calcio io sarò sempre a disposizione del CT, come ho sempre detto anche a lui, perché la Nazionale è la Nazionale, è una maglia particolare. Io poi ho vissuto un momento indescrivibile con questa maglia che non dimenticherò mai, la vittoria dell'Europeo. Ripartirò sicuramente forte l'anno prossimo, sperando di non avere ancora tanti infortuni. Ripeto, sicuramente hanno inciso tanto le scelte del mister. So che devo fare di più anche a 32 anni, perché non basta solo il nome per essere convocato, ma bisogna sempre dimostrarlo e meritarselo in campo".