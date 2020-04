"Innamorato della Juve perchè circondati dall'odio in Italia", Sarri e l'ennesimo voltafaccia rispetto al 2015: "Sui bianconeri la penso come i tifosi del Napoli..." [VIDEO]

Notizie Napoli calcio. Maurizio Sarri, attuale allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni in diretta sul canale Youtube del club bianconero:

"Ci sono due cose che mi hanno colpito: l’amore e l’odio. Siamo circondati dall’amore in tutte le città in cui andiamo, ma anche da odio. Noi siamo quelli ‘favoriti’ dagli arbitri, ma guardi i numeri è parlano chiaro, sono impressionanti. Sono stato fischiato a Napoli io, a Torino i tifosi della Fiorentina hanno insultato mia madre. Questo ti fa capire che odio c’è per questa società, e questo ti porta a innamorarti della tua realtà".

Fin qui non ci sarebbe nulla di strano, se lo stesso Sarri non avesse un background ben diverso nel suo trascorso a Napoli. Proprio durante una conferenza stampa del 2015, l'allora tecnico napoletano parlava così della Juventus e delle polemiche arbitrali in favore dei bianconei: "Juve? Su di loro ho lo stesso retropensiero dei tifosi del Napoli".

Due considerazioni totalmente agli antipodi tra di loro: delle due l'una, quale rappresenta il reale pensiero del tecnico?