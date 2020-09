Il Sole 24 Ore, Bellinazzo: "Stadi aperti a 1000 persone è una forzatura: il DPCM dice altro"

Ultime calcio Napoli - Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Riaprire gli stadi? Intervento necessario per fermare l'emoragia delle perdite dei bilanci, ma così ristretto non basta. CHiudendo gli stadi o lasciandoli senza pubblico la situazione non migliorare. La serie A perde 8-9 mln a giornata: il DPCM, che scade il 7 ottobre, dice che eventi straordinari possono prevedere 1000 tifosi, altrimenti devono restare chiusi. Le gare di campionato non rientrano in queste gare particolari, mi sembra una forzatura. La prossima settimana ci sarà un incontro per modificare il DPCM e far entrare spettatori, in maniera limitata, negli stadi".