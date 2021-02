Il virologo Galli: "Nuovo stop nel calcio? Non tira una buona aria. Stadi pieni a giugno? C'è incertezza"

Ultime notizie calcio - Massimo Galli, noto virologo, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Nuovo stop nel calcio? Non tira una buona aria, ci sono problemi piuttosto seri in prospettiva. Mi auguro che il lavoro fatto fin qui ci possa permettere di evitare un nuovo stop. Servono nuove restrizioni, la variante inglese del Coronavirus ci preoccupa perché è particolarmente efficiente in termini di diffusione e questo ci impedisce di ignorare che anche nei contesti scolastici si può diffondere tanto. Stadi pieni a giugno? E' un punto di domanda sia per noi che in Gran Bretagna, nonostante loro siano più avanti rispetto a noi sui vaccini. Mascherine? Diventerà parte del nostro costume, le utilizzeremo anche per i mali stagionali. Il 2021 sarà un anno ancora mascherato".