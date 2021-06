Il Sole 24 Ore, Bellinazzo: "Il prossimo anno il Napoli giocherà spesso di lunedì, cambiano gli orari in Serie A"

Marco Bellinazzo de Il Sole 24 ore è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli potrebbe ritrovarsi a giocare molte partite di lunedì la prossima stagione visto lo spezzatino che ha in mente la Lega per la prossima Serie A con tute partite divise ad orari diversi. Ormai il calcio è anche questo. I calciatori non vogliono tagliarsi lo stipendio o rinunciare a qualcosa. Il sistema sta collassando e tutte le parti dovrebbero fare i sacrifici che servono"-