Il Roma, Scotto a CN24: "La famiglia De Laurentiis sta vivendo giorni non facili, in discussione anche il Bari"

Giovanni Scotto de Il Roma:

“Scelte obbligate per Gattuso in difesa, si rivede il 4-3-3. Ho qualche dubbio sulla mezz’ala destra. Elmas è favorito. Il rinnovo di Gattuso era ormai cosa fatta, poi qualcosa è cambiato. La famiglia De Laurentiis non sta vivendo giorni facili, anche il Bari ha in discussione i propri obiettivi”.