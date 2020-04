Il Roma - Gattuso spinge per il rinnovo di Mertens! Per De Laurentiis basta alzare di un milione l'offerta per chiudere

Calciomercato Napoli - L'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso ha deciso di fare un endorsement a favore di Mertens per il futuro. Sa che è molto utile per i prossimi due anni e sta insistendo con De Laurentiis affinché non si faccia andare altrove, come racconta l'edizione odierna de Il Roma:

"C'è l'Inter che sta provando a convincerlo anche attraverso i "consigli" di Lukaku. È venuta fuori la voce Juventus ma conoscendo "Ciro" non andrebbe mai alla concorrenza dopo che per molti anni l'ha combattuta. Se è per una questione di soldi basta che De Laurentiis aumenta di un milione la precedente offerta e il gioco e fatto. Gattuso non perderà occasione per ricordare al suo presidente la validità del belga"