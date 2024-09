Il pronostico di Caressa e Zazzaroni: "Il Napoli vincerà domani a Cagliari"

Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni a Radio Deejay fanno un pronostico sulla prossima partita di Serie A Cagliari-Napoli: “Il Napoli vincerà domani a Cagliari”.

Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni, nel corso della puntata di Deejay Football Club, trasmissione in onda ogni sabato su Radio Deejay, i due giornalisti sportivi si sono sfidati nei pronostici della Serie A. In occasione della quarta giornata di campionato, ha iniziato il gioco il direttore del Corriere dello Sport: "Como-Bologna 2 credo in Italiano, Empoli-Juventus X2, Milan-Venezia 1, Genoa-Roma 2, Torino-Lecce X, Atalanta-Fiorentina 1, Cagliari-Napoli 2, Monza-Inter 2, Parma-Udinese X, Lazio-Verona 1".