Il Napolista, Gallo: "ADL avrebbe dovuto vendere Koulibaly e Fabián Ruiz! Bisognava fare come con Cavani"

"A Napoli ci siamo strappati i capelli per la Coppa d'Africa ma poi durante la competizione sono arrivate vittorie e un pareggio contro la Juventus. Qui amiamo farci un po' del male. De Laurentiis dovrebbe imparare un po' da Commisso e avrebbe dovuto vendere Fabián Ruiz e Koulibaly a cifre significative. Chi ha detto che tenendo i giocatori si ottengono i risultati? I calciatori vanno venduti. Koulibaly ha avuto offerte strepitose, ma possiamo giocare anche senza lui. Abbiamo fatto a meno di Cavani, possiamo rinunciare a Koulibaly. Molti giocatori che si sono rivelati formidabili sono arrivati per pochi soldi. In Belgio sta vincendo l'Union Saint Gilloise, ieri il Nizza ha eliminato il PSG. Non c'è una corrispondenza univoca tra investimento e rendimento. Nono sono preoccupato per niente per la situazione di mercato, nessun pericolo di ridimensionamento. Se ne parlava già quando arrivò Sarri. Sono i fatti a dire questo: con la cessione di Cavani il Napoli ha costruito una squadra con cui abbiamo vissuto per dieci anni".