Hysaj, l'agente: "Infortunio di poco conto, mi aspetto turnover da Ancelotti nelle prossime partite. Maksimovic terzino? Sarebbe una follia"

Ultimissime calcio Napoli - Mario Giuffredi, agente di Hysaj, Mario Rui e Di Lorenzo, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Non credo che domani giocheranno Di Lorenzo e Mario Rui titolari: ci sono tanti impegni all’orizzonte ed Ancelotti ha una rosa molto competitiva, quindi è giusto farla ruotare per arrivare al top a tutti gli impegni. Mi aspetto un po’ di turnover nelle prossime gare a partire da domani. Potrebbe anche giocare Malcuit a destra con Hysaj a sinistra, Ancelotti ha tante soluzioni. Sarebbe una follia giocare con Maksimovic terzino visto che a destra ce ne sono tre.

Hysaj? Infortunio di poca importanza e sarà disponibile per le prossime gare. In Nazionale ha fatto una partita importante ed ha trovato la via del gol. A Napoli non ci è ancora riuscito ma ha dimostrato di saper segnare. La Sampdoria ha un ottimo allenatore ed è una buona squadra. Ha avuto un brutto inizio anche perché è stata condizionata dalle vicende societarie. Non mi aspetto di vedere di nuovo gli equilibri difensivi già domani, serve maggior tempo per ritrovarli. Koulibaly si è aggregato tardi ed ha giocato poco con Manolas, Di Lorenzo deve entrare nei meccanismi difensivi. C’è bisogno di tempo, nel giro di 5-6 partite Ancelotti riuscirà a ritrovarli”.