Hellas Verona, Juric: "Abbiamo dominato e travolto il Sassuolo, avremmo meritato molto di più"

Ultime notizie calcio - Ivan Juric, allenatore dell'Hellas Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida contro il Sassuolo. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Oggi abbiamo dominato sul Sassuolo ma il calcio è così. A volte raccogli più di quel che meriti ed a volte meno, ci sta ed è capitato anche a noi di vincere partite magari senza meritarlo fino in fondo. Al di là di questo, oggi abbiamo giocato, forse per la prima volta, esattamente come vorrei io e questo mi rende felice. Li abbiamo travolti ed avremmo meritato molto di più".