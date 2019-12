Hamsik, l'agente: "Con lui non ci sarebbe stato l'ammutinamento, è stato fatto partire con troppa leggerezza..."

Ultime notizie calcio Napoli - Martin Petras, agente di Marek Hamsik, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Hamsik dovrebbe tornare a Napoli il 10 dicembre, è tornato dalla Cina perché ha finito il campionato. La squadra ha raggiunto l'obiettivo stagionale, è contento di questo suo primo anno. Capitano momenti difficili, sarà un problema non centrare la qualificazione in Champions League considerando i ricavi che porta nel club. Non bisogna far drammi, non si può chiudere sempre ai primissimi posti. Con lui determinate cose non sarebbero accadute. La squadra sarebbe andata in ritiro e se ne sarebbe parlato il giorno dopo. Lo avevo detto quando è andato via che si sarebbero pentiti di farlo andar via con così tanta leggerezza..."