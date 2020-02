Guerini: "Fase decisiva della stagione per il Napoli, i passi falsi sono proibiti"

Vincenzo Guerini, ex calciatore di Brescia e Napoli, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb per parlare del match di domani sera tra Brescia e Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Per la squadra di Lopez ora sono tutte decisive, mentre il Napoli dal punto di vista del carattere si avvicina alla miglior forma in vista del Barça".

"I lombardi devono tentare il miracolo ma anche per il Napoli inizia la fase decisiva della stagione e i passi falsi sono proibiti. Sono tutte partite da dentro o fuori".

Parlando di mercato per Mertens è giusto far di tutto per prolungargli il contratto? "In generale sono contrario a tenere i giocatori se non sono loro a volerlo. Credo che Mertens abbia fatto il massimo e più di così non possa fare. Dipenderà da cosa gli puoi costruire intorno. Bisognerebbe sapere anche quanti stimoli ha ancora e quali sirene ci sono in questo momento".

Da Balotelli si aspettava di più? "Non mi aspettavo di più perché è un giocatore che ormai si avvia verso i trent'anni e ci sono stati tanti allenatori anche importanti che hanno fatto di tutto per recuperarlo. Fa parlare di sè più per quel che succede fuori dal campo che sul campo. Peccato, sarebbe un giocatore formidabile ma è fatto così".