Graziani: "Napoli, c’è il rischio che in questa rivoluzione si faccia fatica a stare nelle prime quattro"

Ciccio Graziani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Al Napoli adesso servono delle conferme. Serve qualcosa di più. Le conferme arriveranno nelle prossime partite. Non credo che Petagna faccia sognare i tifosi, per quanto sia bravo ed abbia dei margini di crescita e di miglioramento. Però, per iniziare un ciclo nuovo, non mi dà molta affidabilità. Non credo che Petagna possa fare più di venti gol. È un buon acquisto ma non mi fa impazzire. Io credo che il Napoli abbia fatto un ottimo mercato con giocatori importanti ma qui sta finendo un ciclo e andranno via giocatori che hanno fatto la storia recente del Napoli e nella rifondazione qualcosa si perde. Pensare che ci sia competitività da subito è difficile. C’è il rischio che in questa rivoluzione si faccia fatica a stare nelle prime quattro. Demme e Lobotka mi sembrano ottimi calciatori ma non ho visto il pezzo da 90. Speriamo che con il tesoretto che si otterrà dalla cessione di alcuni big si faccia qualcosa. I napoletani devono avere un po’ di pazienza. Questa squadra in una singola partita può vincere contro tutti ma quest’anno sono successe tante di quelle cose che hanno fatto perdere la competitività alla squadra”.