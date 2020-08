Graziani: "Milik accetterà qualsiasi cosa pur di andar via. Under perfetto per il Napoli, ma in alcune partite non tocca mai palla"

Napoli - Francesco Graziani, ex attaccante della Roma ed ex allenatore del Cervia, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Voglio vedere come si muove e come gioca coi compagni Osimhen, sono queste le prime indicazioni che dobbiamo avere. Però per giudicare un calciatore ci vuole tanto tempo e bisogna avere pazienza. Cambio di modulo per il Napoli? I calciatori di Serie A sono duttili e si può cambiare tranquillamente il modulo, poi Gattuso s’è dimostrato molto bravo anche coi cambi in corsa. Bisogna capire quale sarà il vero Napoli, in ritiro ci sono troppi calciatori in uscita. Milik? Accetterà qualsiasi cosa pur di andar via, ma aspetta l’offerta migliore. Ormai ha chiuso col Napoli, l’ha voluto lui. Il Napoli non si può permettere di perdere Milik a parametro zero e si troverà sicuramente una soluzione. Under della Roma? Nel 4-3-3 è perfetto, ma ha dimostrato di avere grandi capacità e soffre di grandi assenze durante la partita. Capitano partite in cui non tocca mai la palla, gli farebbe bene cambiare aria e Napoli sarebbe la soluzione più logica”.